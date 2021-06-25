美國眾院司法委員會近日火速通過一項影響深遠的法案，希望遏制科技巨頭擁有過大的市場壟斷力量，並提升主管機關要求其分拆業務的權力。此舉令谷歌、臉書與亞馬遜等企業大為緊張，不僅展開積極遊說工作，更打算全力反擊。
眾院司法委員會24日以21票同意、20票反對通過「終止平台壟斷法」。按此法規定，大型科技公司不得利用旗下平台主導地位來推廣自家其他業務，從而使得其他對手處於劣勢。議員指出，此措施令主管機關更容易要求這些科技巨擘分拆業務。
這是六項反壟斷改革提案的最後一項，這些提案仍得經過參眾兩院表決同意。而這意味著科技公司仍有許多遊說空間，藉此防堵法案通過或減少傷害。大型科技公司曾是華府寵兒，如今卻成為國會議員群起攻擊的目標。
代表科技公司的遊說組織與工商團體周四抗議，批評司法委員會匆促通過法案，未能考慮對於消費者的衝擊。若時間充足的話，他們有信心能說服議員回心轉意，並考慮將此事訴諸大眾評斷。
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