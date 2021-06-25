新冠肺炎肆虐全球，美國有民眾確診後，住院4個月才出院，沒想到他收到保險帳單嚇傻，費用竟高達285萬美元（約8000萬新台幣），讓他目瞪口呆，不敢相信自己看到的。

抖音（TikTok）用戶「letstalkaboutbusiness」日前上傳一段影片，分享他住院4個月治療的費用，包括中級重症加護病房費40萬美元（約1116萬元新台幣）、化驗費35萬美元（約980萬元新台幣）、重症加護病房費32萬美元（約900萬元新台幣），以及非消毒醫療手術用品費，超過39.7萬美元（約1108萬元新台幣）。

（圖／翻攝自letstalkaboutbusiness抖音）

另外，還有各種醫療費用，包括超音波檢查和麻醉費用、數千美元的語言治療等，林林總總加起來共285萬美元，讓他大吃一驚，認為這真是太瘋狂了，直呼「哇！」

（圖／翻攝自letstalkaboutbusiness抖音）

影片曝光後，引發熱烈迴響，至今已有超過753萬人觀看，網友紛紛震驚留言：「真的假的？」、「這真的在美國嗎」、「我的天啊，這在俄羅斯一切都是免費的」、「這就是我住在澳洲的原因」，還有人開玩笑表示：「看看他們是否有團購？」此外，許多網友指出，那是給保險的帳單，只是對病人的收費解釋，「如果他們有保險，保險公司會支付」。

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