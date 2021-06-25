治療中的癌症病人因無法等待治療，必須頻繁進入醫院，感染新冠肺炎的風險比平常人更高，一旦染病還容易導致重症或死亡，和信治癌中心醫院及癌症病友團體呼籲政府，應將目前需予積極治療的癌症病友，列入7月起的疫苗施打對象。

和信治癌中心醫院指出，癌症的治療樣態以及癌症病人在治療之間的身體免疫力起伏，不若一般慢性疾病病人，依處方箋領藥，遵循醫囑服藥即可保持疾病的控制。癌症的治療，需依治療週期抽血檢驗或安排相關影像檢驗來評估病人的身體狀況、副作用影響，以及腫瘤變化，來決定病人需不需要調整劑量或治療方式以持續或接續治療。

而癌症的治療多需專業人員操作下才能給予，例如化療、放療、標靶等，舟車往返於醫院，到院檢查及治療是癌症病人治療時期的生活常態及寫照。多數癌友的身體較為虛弱或因白血球低下而易於被感染，這讓大多數病友於疫情期間出入醫療院所，或者必須倚賴大眾交通工具的接觸感染風險，最近就有許多癌友反映，「為了要命，得到院治療，但到院呢？又有染疫風險，可能會沒命。是去，還是不去呢？」

和信治癌中心醫院表示，美國國家癌症資訊網絡（NCCN）在2021年6月9日所發佈的「癌症與COVID-19接種」（Cancer and COVID-19 Vaccination）就明確建議，治療中的癌症病人在獲得其主治醫師評估且建議施打新冠疫苗時應得優先順序，儘快施打疫苗給予保護力。

中央流行疫情流行指揮中心6月22日公佈7月起新冠疫苗接種的對象名單，罕見疾病及重大傷病卻僅列第9位，排在體健之65至74歲國民之後。

和信治癌中心醫院及癌症病友團體呼籲，應將目前需予積極治療之癌症病友，列入7月起的疫苗施打對象。和信疫苗小組召集人王詠醫師及血液與腫瘤內科部主任褚乃銘醫師呼籲，癌症病人應在主治醫師依據下述標準評估下，將其納入疫苗較優先施打對象，包括正在接受化學治療中或一年內接受過化療的病人、正在接受放射治療的病人、任何罹患癌症第4期的病人以及正在接受標靶治療中的病人。