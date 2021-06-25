谷歌Chrome瀏覽器移除第三方cookies用戶追蹤技術的時間，將延後至2023年底，較原先規劃推延將近兩年，該公司稱開發替代系統需要更多時間，但此舉引來歐美反托拉斯主管機關關切。

谷歌原先計劃自2022年1月停用第三方cookies，欲阻止廣告個人化公司利用該項技術追蹤用戶的網路瀏覽興趣。不過對手指稱全球線上廣告龍頭谷歌以提升隱私為藉口，以獲得更大的市占率。

英國競爭和市場管理局（CMA）經過調查後，6月同意監督Chrome修改cookies。谷歌表示移除追蹤技術的新時程符合協議內容。

谷歌隱私工程主管高爾（Vinay Goel）透過部落格表示，「我們需要以負責任的步調行事，並留下足夠的時間讓公眾就合適的解決方案進行討論，並且讓出版商與廣告產業移轉服務。」

在谷歌強化Chrome隱私的同時，該公司打算停用第三方cookies，但這項計畫將撼動整個線上廣告產業，引發外界擔心替代技術恐壓縮線上廣告對手的生存空間。

除了英國之外，美國司法部與歐盟競爭主管機關亦對Chrome與cookies展開調查。

谷歌目前正就新追蹤技術與廣告產業合作，該技術可望取代cookies，同時給予用戶更好的線上隱私保護。

谷歌的目標是在2022年底前選定新技術，並在2023年中開始進行最終測試，之後再逐步停用cookies。

批評者質疑替代技術的有效性，指稱移除第三方cookies只會讓谷歌受惠，該公司仍然可以繼續從YouTube、網搜和其他熱門服務蒐集用戶喜好，數據優勢能讓谷歌吸引更多廣告客戶。

蘋果的Safari瀏覽器也在進行相似的改變，不過Chrome在美國和歐洲市場的使用率更高。