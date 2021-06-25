美國總統拜登24日宣布與參議院跨黨派小組達成規模1.2兆美元基建案，儘管這不代表基建案通過，兩院能否達成協議仍有待折衝，但該消息依舊激勵美股大漲，標普500與那斯達克指數雙雙改寫新高紀錄。

道瓊工業指數24日收盤大漲1％，標普500指數勁升0.6％，報4266.49點，那斯達克指數攀升0.7％至14369.71點，標指與那指雙雙再創新高水準。

為期8年的1.2兆美元基建案涵蓋現行與新的長期計畫，新項目包括3120億美元的交通支出，以及2660億美元其他支出。

在交通支出方面，1090億美元用於造橋鋪路，150億美元投入電動車基礎建設，490億美元大眾運輸；其他基建包含650億美元寬頻支出，與730億美元電力基礎建設等。

基建案的規模雖然較原先計畫縮減，但對拜登仍是重大突破。拜登24日直接表示：「我們達成協議。」他強調，基建案並未納入雙方所有想要的項目，意味著雙方做出妥協。

拜登表示，其他白宮重視的項目可能透過預算協議程序（budget reconciliation）來執行，該方式無需共和黨投票，簡單多數通過便能過關。拜登指的是規模上看4兆美元、包含兒童照護等項目的提案，白宮稱其為人文基礎建設。

然而基建案的下一步可能崎嶇難行，美國參眾兩院能否達成最終協議仍是未定數。

至於基建案的財源，根據白宮文件顯示，基建案的資金來源多元，並非拜登原先提議的調高企業稅，共和黨反對加稅。

基建案的經費包括2020年批准、但尚未使用的1250億美元新冠肺炎紓困基金，還未動用的失業保險基金，以及國稅局加強執法可望帶來1000億美元稅收。

其他財源包括出售資產，例如5G頻譜租賃收入、出售戰略石油儲備，以及期望政府大手筆支出將促進經濟成長，帶來白宮口中的「基礎建設投資的宏觀經濟影響」。