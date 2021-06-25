Jun放話今年一定會上傳1500張以上自拍照。（摘自官方推特）

韓國男團「A.C.E」由東勳、Wow、Jun、金柄官、Chan共5人組成，23日推出第5張迷你專輯《SIREN：DAWN》回歸歌壇，專輯上架6小時便在iTunes的世界專輯排行榜奪冠，也在巴西、挪威、沙烏地阿拉伯、新加坡等12個國家的K-POP專輯榜拿下第1名，顯現他們在世界各地的超高人氣。而近日成員們接受訪問時，隊長Jun被爆料光是去年在推特上傳的自拍就有1400張，超驚人的數字，連隊友們也嚇傻。

「A.C.E」每位團員都相當寵粉，時常更新IG和推特與粉絲們互動，這次他們為宣傳新專輯作客YouTube節目《FANVATAR》，隊長Jun便被節目組翻出去年在推特上傳了1400 張自拍，所有人聽到後都不可置信地瞪大雙眼，Jun本人也表示真的不知道有這麼多，Chan忍不住吐嘲Jun每次自拍一定都超過10張，意味著去年拍了超過1萬張自拍照，接著Jun又自爆現在手機相簿裡有超過8萬張照片，再度嚇壞眾人，最後更放話今年一定會挑戰1500張以上。

這次的主打歌〈Higher〉是一首以「人魚之愛」為主題的歌曲，5位成員也展現了比以往更加成熟且性感的魅力，該曲在iTunes上線後，也立刻在K-POP歌曲排行榜中取得第3名的好成績。專輯中其他3首收錄曲〈Atlantis〉、〈Story〉、〈Chasing Love〉也在上架後打入榜單前10名。A.C.E第5張迷你專輯《SIREN：DAWN》已在各大數位平台上架。