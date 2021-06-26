新北市議員陳錦錠則呼籲，三級警戒延長至7月12日，一線防疫人員相當辛苦，適逢周末假期，乖乖待在家減少低度活動，就是對一線醫護、警、消最大的支持。（陳錦錠服務處提供）

新北市今（25日）新增32例本土確診案例，為近期最低，新北市長侯友宜25日上午視察新店集中檢疫中心，侯強調，全市6家集中檢疫中心撐住醫療量能。新北市議員陳錦錠則呼籲，三級警戒延長至7月12日，一線防疫人員相當辛苦，適逢周末假期，乖乖待在家減少低度活動，就是對一線醫護、警、消最大的支持。

侯友宜表示，新北市是全國集中檢疫中心量能最多的縣市，共有6間提供1308個房間，目前僅使用366個房間，每間都有醫療團隊進駐，康復率遠超過全國的平均值，集中檢疫中心發揮最大的功能。

「新北市在這一波大海嘯的過程當中能撐住醫療量能，最重要是有6間集中檢疫所的幫忙跟協助。」侯說，這段時間也不斷地去做好篩檢量能，盼找出隱藏的傳播鏈，在沒有症狀時發現，及早治療、及早痊癒，減輕後端醫療量能的衝擊。

新北市議員陳錦錠表示，疫情發生後第一線警、消、醫護人員相當辛苦，為了維持醫療量能，日夜奔波只為守護市民健康，如今三級警戒再度延長，許多民眾都大嘆快受不了，但忍受一時不便，才能盡速回歸往日的正常生活，她再度呼籲，「讓我們再度一起乖乖待在家！」還可與親人有更多的相處時間。