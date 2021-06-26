隨著通膨不斷飆升，美國聯準會（Fed）面臨的壓力越來越大，曾精準預測金融海嘯的「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）警告，Fed對緊縮貨幣政策不能操之過急，整個體系有太多債務，將會讓經濟面臨崩潰的風險，重演1970年「停滯性通膨」。

通膨隱憂持續上升，美國5月消費者物價指數（CPI）暴增5%，超出市場預期，但Fed於16日召開利率政策會議，重申通膨暫時性的說法，並維持基準利率0%至0.25%不變，且大幅提高通膨預期。

《雅虎財經》報導，魯比尼表示，隨著需求的竄升，供應、勞動力瓶頸正逐漸推升物價，儘管Fed始終認為通膨是暫時性的問題，但他一直都不這麼想，「我們大規模的貨幣、財政刺激，規模之大遠超全球金融危機之後，時間也要來的更長」。

魯比尼表示，通膨預期正在上升，美元也在走弱，意味著輸入性通膨和大宗商品美元價格的上漲，而且，Fed不能緊縮貨幣政策，因為整個體系有過多的債務，操之過急的情況下會導致經濟崩潰。

魯比尼指出，到時候美國經濟可能將重演1970年的「停滯性通膨」，即高通膨和經濟衰退，「屆時將會出現負面的供給衝擊重創經濟，推升生產成本，如70年代一般，寬鬆的貨幣政策和財政將導致停滯性通膨」。

美國經濟學家魯比尼對經濟一直抱持著悲觀論，也因此素有「末日博士」之稱，魯比尼的立場一直和Fed相左，Fed認為通膨的飆升只是反映後疫情時代，經濟復甦的需求，只是暫時性的，而魯比尼卻堅信通膨不僅非暫時性的，還會持續很長一段時間。