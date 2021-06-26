一年一度的端午節即將到來，小編在這裡先預祝大家端午節快樂！受到新冠肺炎疫情影響，今（110）年民眾對於返鄉過節的意願不如以往熱絡，據了解，「雙鐵」包括台鐵和高鐵各線對號列車售票都低於2成，且持續有民眾退票……；面對民眾自發性地為防疫減少戶外活動甚至是與家人相聚的機會，小編給予高度正面肯定，也提醒大家健康做好防疫工作之餘，更要多留意個人心理狀況，「唯有生理、心理同時保持平衡，才能有效提升自身免疫力。」

居家防疫 多動少坐、提升免疫力並增強體力

衛福部國民健康署呼籲，居家防疫、待在家裡的時間變多了，別忘了每天維持適度的運動、避免久坐少動的習慣，以提升免疫力並增強體力，才能更有效地預防新冠肺炎疫情帶來的傷害。

根據世界衛生組織（WHO）統計，身體活動不足是影響全球死亡率的危險因子之一，除了增加死亡率風險外，像是心血管疾病、高血壓、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱症等罹病機率也會加倍，更甚者，還會提升乳癌、大腸結腸癌致死率，諸如上述種種，都是身體活動不足的肇因，不得不防！

對此，衛福部國民健康署提出居家適度運動3妙招「在家一樣動起來、防疫不停歇」：

妙招1、肌肉伸展訓練

諸如：時下流行的熱瑜珈、仰臥起坐、伏地挺身、彈力球或是拉力繩，以及近來很受大人小孩歡迎的Switch遊戲等，讓自己在家裡也能自由活動；如果不想從事太激烈的運動，最簡單的方法在家裡四處走動累積步數，或是原地扭腰擺臀跳舞，都是不錯的選擇。

妙招2、善用室內運動器材

如果家裡備有小型運動器材諸如：室內跑步機、飛輪健身車等，值此非常時刻，民眾不妨多加利用，可以不受時間和空間的限制，在家裡一樣能放心自在地運動。