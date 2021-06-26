俗話說，富不過三代，不少有錢人為了讓自己的子女繼承衣缽，不惜投入大量財力來培養後代，但往往很難打破魔咒，畢竟紈褲子弟從小就含著金湯匙，根本不缺錢，自然很少會有節儉的理念。搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙魚座、處女座的女性最敗家，一旦出生在有錢人家，就容易成為揮霍無度的大小姐。

▍NO.1 水瓶女

水瓶女思想活躍，喜歡活在自己的幻想中，當她們出生在富貴家庭，家人又希望她們成為接班人時，她們只會說，自己還有很多夢想沒有實現，比起繼承龐大家業，她們會把所有資金都拿去投資自己的理想，等到願望都實現的那一天才會考慮幫忙，因此容易敗家。

▍NO.2 雙魚女

比起水瓶女都把錢用在不實際的夢想上，雙魚女則是為了「浪漫」而敗家！她們喜歡活得浪漫，包括食、衣、住、行、育、樂各項事物都要用最好的，花費巨額的財富只為了追求奢華的享受，長久下來恐敗光家產。

▍NO.3 處女女

有錢人家的處女座女性通常都是氣質千金，她們熱愛各類精緻的藝術品，也追求最好的生活品味，她們會為了自己想要的物品走遍世界各地，即使繞遍大半個地球也甘願，高層次的挑剔性格絕對不是一般人能夠負荷的。