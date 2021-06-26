2021年過了一半，没等到解封，全台三級警戒延長至7月12日，民眾仍不能對疫情掉以輕心，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的國曆7月運勢，讓你防疫待在家，參考接下來7月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：7

屬馬人在7月份，心情特別容易感到沮喪，變得比較任性，對大多事物都容易放棄，排斥許多機會，只對自己感興趣的事物而努力，而且是用盡全力去爭取，造成極端不平衡的心態，這部分要多多注意，別單單因為自己的喜好，亂了陣腳，反而錯過其它的好機會。

【羊】幸運數字：7

屬羊人在7月份，財運滾滾而來，許多工作應接不暇，而且只要認真努力，都能獲得好成績，錢財的部分，自然不用擔憂，但是財庫漸漸飽滿之時，就會想要以錢滾錢，這時可就要記住，投資上不可取巧，要以長遠規畫為目標，千萬別投機，以免造成破財失利的狀況。

【猴】幸運數字：6

屬猴人在7月份，財運非常不錯，不僅可以令自己滿足，甚至還能幫助身邊的人，獲得相當不錯的好名聲，但是在工作之餘，卻缺乏了運動量，導致身體健康出現些許不適，因此要建議屬猴人，別忘了多做一些簡單的心肺運動，來維持身體健康。

【雞】幸運數字：7

屬雞人在7月份，桃花旺盛，感情上容易出現選擇題，讓自己陷入兩難，而不知道該怎麼做抉擇，深怕不小心傷害了另一個人，但是請你相信自己的直覺，不要害怕選擇，倘若遲遲不下決定，反而會兩頭落空，只要用理性的態度來面對，勇敢表達，就能把事情處理圓滿。

【狗】幸運數字：15

屬狗人在7月份，可以好好實踐自己的計畫了，無論是工作或是感情上，那些你觀察許久，沉默許久的時刻已經過去了，現在是要拿出行動力的時候，過去那些曾經在旁邊邊默默不語的人，也會站出來幫助你，所以這個月，是你出擊的好時機。

【豬】幸運數字：8

屬豬人在7月份，要多注意身體健康，或許是因為冷氣吹太多了，或是夜間受到風寒，或是吃太多冰冷食物，特別容易導致頭痛發燒等症狀，尤其是寒性體質的人更加要注意，建議多運動，增加血液循環，也可以吃些食補，來增強抵抗力或去除身上寒氣。

★民俗說法，僅供參考。