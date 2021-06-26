疫情席捲全球，加速了各國數位轉型的腳步，即使是堪稱「東南亞防疫模範生」的越南，也不例外。尤其今年五月中，當地疫情升溫，封鎖措施隨之啟動，越南企業與消費者，也開始更積極地往線上移動⋯⋯

透過本文，TenMax 將深入淺出地說明越南的 2021 數位行銷重點趨勢：

【趨勢1 影音廣告最有效，TikTok 成新世代寵兒】

在越南，「影音」無疑比其他類型的內容更受歡迎，當地高達 98% 的網路用戶，習慣瀏覽線上影片，YouTube 更是使用率最高的社群媒體平台；緊追在後，TikTok 是越南第二熱門的影音社群，超過三分之一的網路用戶下載了 TikTok APP，在 10-20 歲的 Z 世代中，TikTok 更超越了 YouTube，成為最火紅的短影音平台。

看準商機，TikTok 在 2020 年 6 月於當地推出廣告產品「TikTok For Business」。許多家喻戶曉的品牌透過 TikTok 廣告取得成功，有效地吸引年輕族群的關注，例如：電信品牌 Viettel，便曾邀請歌手 Bích Phương 和足球員 Quang Hải 為品牌拍攝 TikTok 影片，引起話題。

想在越南進行影音行銷？品牌主可以嘗試以下方法：

✔ 開設品牌的官方頻道，上傳有價值的影音內容

✔ 邀請網紅、影音創作者合作，推廣產品與服務

✔ 於 YouTube TikTok 等影音平台投放影音廣告

越南 2021 數位行銷重點趨勢：影音廣告最有效，TikTok 成新世代寵兒。（TenMax提供）

【趨勢2 網購市場持續成長，網紅行銷 勢不可擋】

在越南，有 86% 用戶習慣在網路上查找購物資訊、79% 民眾皆有網路購物的經驗，加上疫情影響，此一比例勢必持續成長。越南的電商市場尚有無窮的發展潛力，近年來，從小型企業到大型品牌，紛紛在電商平台開設店舖，顯見電商將是越南零售業者的未來方向。

目前，在越南流量最高的四大電商平台分別為：

1.Shopee

2.Tiki

3.Lazada

4.Sendo

其中，蝦皮在 2017 年進入越南市場，不到兩年便超越其他對手，穩登冠軍寶座。若是新品牌進入網購市場，除了嘗試前述的影音行銷外，也可以運用「網紅行銷」的強大威力。據調查，90% 的越南消費者信任網紅的評價與推薦；相較而言，僅有 33% 消費者信任廣告內容。

在越南，最善於利用網紅行銷的前五大產業是：

1.快速消費品 (FMCG)

2.科技類產品

3.美妝、保養品

4.電商平台

5.金融、保險服務

若你想在越南嘗試網紅行銷，僅需 600-1800 台幣，即可與「奈米網紅」（追蹤數一萬人以下的創作者）合作。

越南 2021 數位行銷重點趨勢：網購市場持續成長，網紅行銷 勢不可擋。（TenMax提供）

【趨勢3 數據驅動行銷，自動化工具正萌芽】

隨著電子商務、數位行銷日漸普及，越南企業的行銷部門日益重視數據的價值，開始採用可以展現真實投資報酬率的 KPI。此外，自動化行銷 工具也在近年進入越南市場，協助行銷人員安排社群媒體上的貼文、排程與發佈電子報、監控廣告活動等，有效透過行銷漏斗、研究消費者購買旅程，針對不同受眾，發送切合需要的個性化行銷內容。

然而，自動化行銷對當地而言，還是一項新穎的概念，加上投入的成本較高，目前僅有已具備完善客戶數據庫的大型企業，開始跨足自動化行銷領域。