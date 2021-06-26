LINE Bank宣布推出「LINE Bank 安心防疫專案」，2021年7月31日 (含) 前，LINE Bank 用戶參加安心防疫專案購買指定疫苗險與防疫險，以LINE Bank快點卡線上支付保費，並在活動期間內，於任意通路、持卡額外消費兩筆、每筆NT$100元以上，可獲得LINE POINTS點數回饋220點。7月14日之前完成開戶首刷，還能獲得150點LINE POINTS，完成上述任務總計最高可享LINE POINTS 370點。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，「LINE Bank關心民眾健康、守護用戶疫苗接種的需求，特別推出安心防疫專案。用戶購買指定疫苗險透過LINE Bank快點卡線上繳付保費，可享有回饋，讓民眾一方面多一層安心保護，也享有更多點數回饋。」

LINE Bank致力提供優質線上金融服務，用戶參與「LINE Bank安心防疫專案」，需使用本人之LINE Bank快點卡支付保費，完成投保後，即符合回饋資格第一步。於活動期間內不限通路、任刷兩筆100元以上 (不包含上述專案之保費) ，即可符合回饋資格之第二步。如想得知活動名額，可於LINE Bank的LINE官方帳號輸入關鍵字「安心防疫名額」。

防疫期間，LINE Bank鼓勵民眾使用便利的線上金融服務，只要民眾完成開戶，即可申請LINE Bank快點卡並快速綁定LINE Pay，更能從五種熊大、兔兔、莎莉等卡片中，自行選擇喜愛的卡面。LINE Bank 快點卡具備VISA簽帳金融卡、晶片金融卡、iPass一卡通三合一功能，可消費、提現金。持卡消費前，只要轉帳存錢至銀行帳戶 (LINE Bank銀行代碼824) ，就能享有「卡一刷，點數立即發」的有感回饋。

除了「LINE Bank安心防疫專案」以外，新戶如果先至LINE Bank完成開戶、首刷滿額任務，再獲最高LINE POINTS 150點。LINE Bank開業後祭出的「新戶禮」與「首刷滿額禮」回饋獲得好評，LINE Bank也宣布活動加碼延長至7月14日。用戶想獲得「新戶禮」，只要完成開戶並綁定LINE帳號與LINE Pay帳號，即享LINE POINTS 100點。新戶存錢至帳戶，接著完成「首刷滿額禮」任務，即能以OPEN錢包或My FamiPay綁定LINE Bank快點卡至兩大超商消費，第一筆滿200元，可享LINE POINTS 50點點數回饋 (如另計基本回饋1%，最高可享LINE POINTS 點數52點) 。

LINE Bank快點卡各項指定通路優惠，即將截止！除平日午間指定時段，兩大超商支付綁定快點卡至指定通路消費，可享最高31%點數回饋以外 (含基本回饋1%與加碼回饋30%，加碼回饋上限30點) ；於7月14日以前，週末於LINE Bank APP「我的卡片」將卡片優惠選為「快點過週末」，於momo購物消費結帳時，輸入快點卡卡號，首筆消費即享最高回饋LINE POINTS 11% (含基本回饋LINE POINTS 1%，及專屬優惠LINE POINTS 10%，加碼回饋上限80點)。

疫情雖然延後許多人的規劃，LINE Bank不忘鼓勵用戶儲蓄圓夢金，把原本要花掉的錢先存下來。用戶於7月15日前，參與「雙倍利HIGH」高利定存活動，在活動期間開立目標存期為8個月、目標存款金額為新臺幣 (下同) 40萬元 (含) 以上之夢想帳戶，存滿到期後，除夢想帳戶原本活動就可享有的三階段加碼利率外，總利息還可再翻倍，換算下來平均利率約達2.08%，預期吸引喜愛定期定額儲蓄的用戶。