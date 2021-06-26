面對延長至7/12三級防疫警戒，千萬別被厭倦、煩躁的心情擊敗。一起來玩Apple Arcade手遊，一起練功、升等、搜集寶物，趕走壞心情吧！近期有四款將於 Apple Arcade 上架的遊戲，匯集有趣、機智、放鬆和發洩的元素，讓玩家們宅防疫絕對不發慌。

《Angry Birds Reloaded》

《Angry Birds Reloaded》遊戲畫面。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

誕生超過十年的經典遊戲 Angry Birds，這群大人小孩都喜愛的憤怒鳥，當初的創作靈感正是來自曾肆虐歐洲的豬流感。十幾年過去，再度面對Covid-19 爆發的地球，Rovio 團隊將憤怒鳥群整頓出發，即將上線的《Angry Birds Reloaded》面對國王豬再次偷走鳥蛋、且徹底改變島嶼生活，準備好彈弓、以全新小鳥角色和強化後的道具，打倒國王豬和老鷹，好好發洩你對新冠肺炎的怒氣吧！

《奧托的奧德賽》

《奧托的奧德賽》遊戲畫面。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

透過滑板在沙漠中徜徉，享受極致景色滑出你的暢快，或者甩掉居家宅的無聊吧！曾在 2018 年獲得蘋果設計獎，唯美精緻的畫風，以簡單直覺的玩法，操作滑板帶著奧托和他的朋友們踏上無盡的沙漠，尋找失落城市和箇中秘密。高聳峽谷、藤蔓密佈的森林和奇幻國度都可能是你和同伴探索之地，還能控制天氣元素和自然景觀讓滑板加速前進。現在就按下獲得遊戲，在開通那天忘卻煩憂，盡可能地享受沙漠給你的絢爛美景吧！

《Doodle God Universe》

《Doodle God Universe》遊戲畫面。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

感受主宰一切的權利就在這裡！在這個星球上你就是偉大的造物主，以氣、水、火、土四個元素在歸零的星球上，發揮你的智慧和創意，能創造出超過百種新元素、新生機，每次的新奇產出都可能獲得智者和作家的風趣箴言作為獎勵，當然也可能帶來毀滅的瘟疫或自然災害。

《Frenzic: Overtime》

《Frenzic: Overtime》遊戲畫面。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

這是一款色彩鮮豔的解謎遊戲，搭配節奏鮮明的配樂，讓玩家在挑戰時，還能釋放壓力、身體情不自禁地跟著動起來。在遊戲中，玩家將化身「狂想工業公司」工廠的作業員，將失去控制的零件們分配至正確、甚至是更有價值的位置裡，在組裝、分配的過程中，享受零件敲打的快感和拼湊完成的暢快吧！

Apple Arcade 是蘋果首創的遊戲訂閱服務，可以透過行動裝置、電腦和電視暢玩一系列包羅萬象的全新遊戲。每月訂閱費用170元還包括最多可供六個家庭成員使用的「家人共享」功能。Apple Arcade 的遊戲皆可離線暢玩。