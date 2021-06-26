7月1日美贈台的莫德納疫苗配送至各縣市衛生局，許多符合接種資格的民眾躍躍欲試，準備搶打被國際譽為最優的新冠疫苗。儘管保護力高於AZ疫苗，但綜合國外臨床，民眾可得有心理準備，因為在目前常見疫苗中，莫德納可是副作用頻率最高。資料顯示，施打莫德納疫苗後，可能出現8大副作用：

1.注射部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

2.發燒：接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。

3.疲倦。

4.頭痛。

5.肌肉痠痛。

6.關節痛。

7.畏寒。

8.體溫升高。

根據中央流行疫情指揮中心公布的疫苗副作用報告，莫德納、AZ、輝瑞等3大疫苗施打後，一般副作用的出現頻率莫德納都是最高。研究也顯示，副作用隨年齡增加而減少，通常於數天內消失。另有3大疫苗不良反應還包括：

1.接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅。

2.接種部位搔癢：不常見。

3.顏面神經麻痺、臉部腫脹，這極為罕見。

參考國外經驗，接種莫德納疫苗後，如出現「接種部位紅腫及硬塊，發生膿瘍」、「持續發燒」、「嚴重過敏反應，呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅腫等」，務必儘速就醫。

值得注意的是，各國疫苗安全性監測發現，極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內，且年輕男性居多。

截至6月21日，美國疾管署接獲300多例年輕人接種後罹患心肌炎心肌炎、心包膜炎等病例，所幸大多數個案接受治療並休息後，都快速復原。建議接種mRNA疫苗後，如有胸痛、喘或心悸等症狀，應立即就醫，並說明疫苗接種史。