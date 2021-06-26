全球晶片大缺貨，遇上美國解封後想大肆消費的人們，正引發一個現象：美國人跨州橫越400公里——等於從台灣最北富貴角開到最南鵝鑾鼻的距離——只為了買一台車，因為在附近的經銷商買不到。

根據網路賣車網Cars.com的最新調查，近10％最近買車的人跑去別的州買心儀的車，而且不論新車或二手。外媒《今日美國》（USA Today）甚至整理一份指南，要消費者貨比三家、先上網查庫存、確認要繳的稅，避免消費者長途跋涉買車卻撲空或得到不划算的交易。

「車都造好了，只差裝晶片」

晶片荒導致許多汽車製造商不得不暫時關閉工廠，因為他們沒辦法在缺少關鍵零件的情況下造新車。成千上萬已經造好的新車停在停車場裡，等待被安裝晶片後，才能運到經銷商那裡。

美國的全新以及二手車的庫存不斷下降、達到歷史新低。根據美國經濟分析局，2021年初，在北美組裝的新車庫存還有近40萬，現在減少到剩下25萬。

由於許多消費者買不到想要款式的新車，二手車需求大增，進一步推升二手車價格。5月時，一位二手車經銷商凱瑞以7500美元的價格賣出一台里程數近30萬公里的福特F-150皮卡——比普通售價高了5成。

4月時，美國二手車的價格月增10％、更比去年同期增加21％，導致二手車成為推升美國4月消費者物價指數4.2％增幅的最主要原因。

迫切想要買到車的消費者跨州旅行，《今日美國》報導，51％的人到距離家40公里以外的地方買車，20％的人橫跨80公里，更有13％的人長途跨越400公里，就是為了買到夢想中的車。

半導體短缺，激發美國危機意識

車用晶片短缺的供應鏈問題，再加上美國勞力短缺，2021年下半年車廠預計將持續承受缺晶片的痛苦，諮詢公司Kearney更預計未來12個月內晶片供應仍難以恢復正常。

諮詢公司AlixPartners指出，這一年對汽車產業是很壞的一年，晶片短缺可能讓業者總共少生產128萬台車、付出1110億美元的代價。通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）就預計，晶片荒可能讓通用短少20億美元營收。

包括車用晶片在內的半導體短缺危機，已引發世界強國美國的危機感。拜登政府已指派一個特別小組，專門研究晶片供應鏈。美國汽車製造商正在跟供應商和政府合作，盤點正在崛起的電動車其電池和零件來自哪裡，並推動美國製造。

對於世界半導體中心台灣來說，這一波缺料潮既是訂單推手，卻也是一記警訊：原本依賴台灣代工的國家可能會漸漸想要避免台灣掌握供應控制權。

《富比世》分析，全球晶片大致可分成3種類別，一種是16奈米以下的晶片，這些較高階製程的晶片沒有缺貨問題。第二種是16奈米到40奈米的晶片，記憶卡、影像感測器落在這個領域，雖然供貨穩定但正面臨需求成長。

最後是40奈米以上的晶片，通常是汽車的功率元件、手機的輔助晶片等等，因為技術已經相當成熟且陳舊，大多數公司沒有投資、增加產能，因此當需求激增，就大缺貨。

以台積電來說，用來生產大多汽車晶片的28到65奈米類別中，台積電雖然僅有40到65％的市占率，比起在最先進的節點擁有近90％的市場份額營收來源比較不高，但若未來各國都開始尋求晶片在地製造，仍可造成影響，是自詡半導體大國的台灣需要留意的地方。