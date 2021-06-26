防疫3級警戒期間，許多人在家上班，缺乏運動，不知不覺就變胖了，台安醫院營養師劉怡里建議，最近可以多吃竹筍，因為竹筍屬於低熱量、粗纖維的蔬菜，適合用來控制體重。

有網友貼文表示，便秘時可以多吃竹筍，食藥署表示，便秘成因眾多，包括，水喝太少、腸胃蠕動慢、缺乏運動、心理壓力等。

專家提醒，竹筍含有豐富纖維質，可以刺激腸胃蠕動，但如果水喝不夠，反而適得其反，讓便秘更加嚴重。

劉怡里提醒，老年人與腎臟病友在食用竹筍時，應該多多注意使用份量及烹調方式。年紀一大，腸胃蠕動能力變差，吃了太多竹筍，可能導致腸道阻塞，建議一餐吃竹筍，不要超過100公克。

此外，竹筍屬於高鉀蔬菜，腎臟病友應謹慎食用，務必川燙處理後再食用，且不要喝筍湯，以免攝取過多的鉀。

劉怡里表示，目前是竹筍盛行季節，市面上最常見的烏殼綠竹筍，特色為粗纖維，100公克膳食纖維為2至3公克，容易有飽足感。此外，100公克的熱量約為211大卡，比一般蔬果還要低，適合用來減肥。

值得注意的是，許多人將美奶滋淋在川燙過竹筍上面，雖然竹筍熱量偏低，但這類醬料熱量反而較高，建議民眾自行調製蒜頭醬油，吃起來爽口，且可降低熱量攝取。

食藥署則提醒，竹筍等蔬果食品並沒有治療任何疾病的功能，建議民眾應該養成均衡飲食、適度規律運動等習慣，並保持正常作息，以維持身體健康。