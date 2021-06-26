周五（25日）強勢的航運股再度成為台股人氣指標，散裝航運躍上這一波新飆股，不是亮燈漲停搶不到，就是股價高到讓散戶買不下手。對此，分析師提醒，短線上散裝股價噴出後，投資人勿興奮追價，耐心等待修正回測均線支撐，從每股獲利和10倍本益比來看，新興和裕民下一波進場價位分別為4字頭與7字頭以下。但若空單持續暴增，就不能以絕對低點做為進場考量，而應以BDI指數回檔，找尋低接買點。

25日貨櫃老大萬海連2日漲停，衝上273元改寫新高，下周再一根漲停突破3字頭，法人上修最新目標價342元就在眼前，長榮大漲5%至160元、陽明上漲逾1%至151元；散裝族群新興、中航等亮燈漲停，慧洋- KY創下105元新高，擠進百元俱樂部，裕民則上漲1.6%至79元，8字頭得而復失。

摩爾投顧分析師張志誠指出，這一波散裝股價噴出已經跨越前波高點，最大動力就是未來的EPS獲利能力，短線上股價的噴出，技術指標連續過熱，不排除是融券空單急著認錯回補。他建議，業績主升段的股票，投資人應耐心等修正回測均線支撐，才是再度介入好時點。

張志誠表示，新興自結5月份EPS 0.25元，已經看到BDI指數上漲帶來的效應，預估散裝航運的毛利率都會比以前增加，初估新興單季EPS約1元，裕民單季EPS約1.5~1.7元，而慧洋- KY自結5月EPS0.6元，四維航自結4月EPS 0.43元。

他分析，預估新興單季EPS 1元，本益比10倍的話，股價約在40元，周五又飆漲停收在45.4元，判斷應是EPS提早公布，以及軋空推升所造成，提醒投資人勿追價，最好進場時機落在4字頭以下，而裕民若以單季EPS約1.7元估算，10倍本益比的好價位，則約在7字頭以下較為合理。

但張志誠也強調，散裝航運短期唯一變數若是空單暴增的話，投資人就不能以絕對低點做為下一波進場考量，不妨利用BDI指數出現回檔時，找尋新的進場機會點。

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