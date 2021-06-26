去年疫情爆發後，全台旅遊業只剩國旅市場，今年本土疫情更讓旅遊業運作「一夕歸零」，但是，賣機票的易飛網卻靠代理健康、防疫產品逆勢成長，連續3個月繳出營收正成長成績單。

戴口罩、身穿防護裝備，肩上還背著一桶清潔液的消毒人員，仔細地在桃園機場台灣虎航票務櫃檯、員工訓練園區進行噴灑消毒作業。這是今年本土疫情爆發後，易飛網集團旗下子公司「飛買家」員工工作的真實場景。

他們所噴灑的，是今年初飛買家投入上千萬元向亞洲生化科技公司取得總代理的「量子天使一號」速清液。根據長庚大學新興病毒感染研究中心測試報告，該產品具有抑制新冠病毒感染細胞的能力。

飛買家2015年成立，原是易飛網為了布局離島免稅店而在馬祖設立，資本額6千萬元，員工數約30多人。

目前，全台已有超過2百家企業、醫療院所與政府機構向飛買家採購，包括今年初爆發院內群聚感染的部立桃園醫院、桃園機場捷運等。這也成為易飛網集團今年最重要的營收來源，1到5月累積營收1億元，該產品就占達3成；和同業營收衰退80至90％相比，易飛網只減少25％，受疫情衝擊較小。

成功代理速清液〉

從不被看好，到逆勢突圍

「剛開始，真的就是我一廂情願，公司所有高層主管都質疑為什麼旅行社要賣消毒藥水。」易飛網集團董事長周育蔚坦言，決定代理速清液時，公司內部沒有人看好，「老實說，我就是想買一個保險，如果真的虧1、2億元，公司還是我的、還能承受。」

原來，去年鑽石公主號群聚感染事件，讓他意識到旅遊環境與病毒傳播息息相關。「我們搭船、搭飛機、搭遊覽車，都是長時間在同一個空間裡，病毒更容易傳播。」他認為，環境風險將會成為旅遊業的不定時炸彈。

後來，他得知衛福部前部長林奏延和國內的亞洲生化科技團隊合作，開發出比酒精更長效的量子天使一號速清液，便積極接洽尋求合作，最終簽下5年的台灣總代理合約。

周育蔚思考的是，疫情爆發前，台灣人出國旅遊都會買大量的保健用品，可見國人對健康程度的重視。因此，如果能將公司業務從旅遊產品擴及到健康商品，那就有機會與易飛網集團原有的160萬名既有會員多做幾次生意。「就跟導遊也會在遊覽車上賣免稅品一樣，我們也要能提供這項服務。」周育蔚說。

「我們研發型的公司銷售人員比率很低，但飛買家銷售人員多，年紀也輕，可以觸及到過去沒有的客群，所以很快就一拍即合。」亞洲生化科技董事長陳振興透露，當時產品開發出來後，台灣沒有本土疫情，加上市面上有更便宜的酒精，產品初期叫好不叫座，也期望透過易飛網行銷推廣。

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