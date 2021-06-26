女星關穎在2013年與朱志威結婚，婚後倆人育有2男1女，婚姻生活相當和樂與甜蜜。日前（24日）關穎在Instagram上傳一個短片，卻在影片中意外曝光奢華的豪宅，引起許多網友們的討論。

關穎拍攝時尚精品的影片時，完全不用外界場地，在自家豪宅就能拍出時尚大片，影片中呈現白色基底內裝的開放式廚房，並在寬敞明亮落地窗旁，自在地休閒運動，室外更是擁有一座度假泳游池，可以陪伴與孩子們一起玩耍，一家人相當地用心的打扮衣著，看見關穎穿著一件紅色的長禮服勾起老公的手，頭並依靠在老公的肩膀上，畫面中兩人相當浪漫放閃！

關穎家裡擁有室外游泳池，適合全家人一起玩耍的休閒場所。（圖/關穎IG)

關穎昨（24日）在社群上分享，最近的生活心情：「讓防疫宅在家的我們，可以好好打扮自己，調劑一下生活狀態，感受有精神、有活力的質感生活，在家並不無聊，就算只是在家做運動、看雜誌與小孩互動烤餅乾、玩水嬉鬧，夜間幻想出去派對跳舞，並與朋友或另一半約會，可以亮穿著亮麗的服裝。」

許多網友在底下留言表示：「全家出動真的配合度好高喔！」、「太美了啦！滿滿的幸福感，我重覆看好多次！」、「有看到大美人幫助弱勢族群及捐贈醫療物品，好有愛心」、「想看真實幕後花絮」、「配樂好聽浪漫」、「拍得好美好幸福，在家也是滿滿的儀式感，太厲害了！」

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922