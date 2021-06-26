台灣網紅家家去年在直播中與粉絲打賭10萬元，挑戰快速換泳衣過程，不慎走光露點轟動一時。在直播平台上擁有百萬粉絲追隨的人氣女主播沐瑩瑩，近日在直播過程中，也因為被玻璃反射，讓她換衣過程全被聊天室網友看光光，其百萬粉絲帳號也因為違規關係，立刻被官方封鎖。

大陸人氣直播主沐瑩瑩近日異想天開，邊游泳邊直播與粉絲談心。只見穿著白色泳裝的沐瑩瑩上一秒還開心地問粉絲「游的不好嗎」，沒多久就迎來悲劇，因為在她刻意跑到鏡頭外，想換掉身上泳衣時，一時沒注意到玻璃反射，讓她脫衣露點過程直播全放送。

沐瑩瑩直播事故，慘遭玻璃反射，讓她換衣過程全被看光光。(取自YouTube)

沐瑩瑩直播帳號涉嫌違規被封。(取自虎牙直播)

沐瑩瑩這突如其來的直播事故，也讓聊天室網友瞬間暴動，「看玻璃」、「我的天啊」、「都看到了啊」。隨後沐瑩瑩高達百萬粉絲也被發現因涉嫌違規，遭到官方封鎖。

沐瑩瑩心態強大，昨日照樣PO出美照，懶理外界流言蜚語。(取自沐瑩瑩微博)

不過沐瑩瑩面對走光事故，內心強大，昨（25日）還彷彿什麼事都沒發生一樣，在微博PO出騎馬美照，哭笑不得地寫下「馬兒不是很白」，對於粉絲留言問她「網上說你被封了」，沒有任何回應。

反倒是斗內大乾爹比沐瑩瑩更生氣，早前還跟另一位爆料沐瑩瑩帳號恐被永久禁封的網紅吵起來，直斥網紅此舉是在落井下石，惡意加大輿論討論，但網紅也回應紙包不住火，就算他不講別人也會說。