高市岡山區岡山北路一家資本逾億的大型螺絲工廠25日晚間傳出火警，現場濃煙不斷竄出，消防局不敢輕忽，增派5個分隊前往搶救，其中一名盧姓消防員搶救過程中，不慎掉落1米5深的油坑，造成雙腿2至3度灼傷及雙手部分輕傷，被送國軍高雄總醫院治療，沒有生命危險。警消研判，起火原因疑是3名外籍移工在廢棄油坑附近焊接，造成火花濺入油坑釀災，所幸火勢於10分後就撲滅。

高市消防局第五大隊副大隊長卓經偉說，高雄市消防局是在25日晚間近9時，接獲岡山區岡山北路一家大型螺絲工廠發生火警，隨即出動人車前往搶救，發現起火點是廠區內一處廢棄油坑，油坑殘油不斷燃燒，消防員佈水線搶救，其中37歲的盧姓消防員搶救過程不慎掉落約1米5深的廢棄油坑，同仁見狀緊急將他拉起，盧因雙小腿及雙手受傷，被送醫救治，無生命危險。

卓經偉表示，起火原因為3名越南籍移工在油坑附近焊接白鐵桶子，火花噴濺到廢棄油坑而釀災，燃燒面積約5坪大，因起火點是廢棄生產線，因此對工廠營運不會造成影響，火勢也很快在10分鐘後完全撲滅。