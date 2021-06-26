本土疫情持續延燒，截至24日已有超過600人死亡。加上印度Delta變種病毒株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今（25日）證實屏東自秘魯返國後確診祖孫染上印度Delta變種病毒株。對此，名醫沈政男表示，台灣疫情死亡率這麼高，初步分析有5個主要原因。此外，他也直言，對於感染來源中央與地方都沒抓到重點。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

沈政男25日在臉書撰文表示，現在台北市最該做的，是把25日新增的20例，每一例的感染來源講清楚！像新北一樣做出一個比例表，看看感染不明來源有多少，而不是公布確診前三日足跡啦。

精神科醫師 沈政男。(圖/本報資料照)

沈政男認為，中央與地方都沒抓到重點，今天指揮中心記者會另一個重點是，為什麼台灣這一波疫情死亡率這麼高？是不是分母因為黑數太多而被低估？大家有沒有聽懂莊人祥的解釋？如果沒有，他提出他個人見解。

沈政男說， 關於台灣疫情死亡率偏高原因，他認為完整答案是：一、染疫年齡層偏高。二、醫療量能崩潰。三、醫療人員疫苗保護力不足。四、alpha重症治療經驗不足。五、篩檢量只占很小因素。他強調，台灣和雙北，沒有什麼感染黑數，雖然社區當然存在隱形傳播鏈，但絕非遍地都是病毒。

沈政男總結表示，接下來的防疫重點，並非普篩找出黑數，因為，雙北的染疫率差不多就是千分之一，除非普篩雙北數百萬人，不然就只是大海撈針。因此，台灣的做法一向就是從發病案例著手，回溯去找感染源，然後截斷傳播鏈。現在的問題是萬華群聚感染放太久，好多傳播鏈拉得很長很散，一下子不容易完全收束回來，但還是要盡力試看看，而方法就是疫調一直回溯上去，直到找出感染源。至少高雄就是這麼做。