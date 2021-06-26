潘建志分析，mRNA疫苗對變種病毒的研究壓倒性的多，「很清楚是未來的主流。」(摘自潘建志臉書)

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心25日又證實印度Delta變種病毒進入台灣，國內疫情雪上加霜。萬芳醫院精神科醫師潘建志指出，根據國外研究統計，對抗變種病毒最好施打莫德納、BNT疫苗，坦言在未來「打第三劑疫苗是必須的。」

日前2例由秘魯返台的境外移入個案，透過基因定序對比後，指揮中心證實感染印度變異株。指揮中心表示，世界衛生組織（WHO）公布目前全球已有逾85個國家出現Delta（印度變異株）病例，發現其傳播力更勝Alpha（英國變異株），高出40-60％，同時觀察到許多疫情回溫國家確診病例中，感染Delta變異株佔比達7成以上。

對此，醫師潘建志臉書貼出一張美國疾病管制署整理31篇對變種病毒的研究，探討不同品牌疫苗對新出現的各種變種病毒防護力。潘建志指出，圖中每一個點代表一篇論文，淺藍色為AZ疫苗，深藍是mRNA疫苗，包括莫德納和BNT，褐色是尚未上市的Novavax疫苗；縱軸越高，代表疫苗保護力越差。

潘建志分析，mRNA疫苗對變種病毒的研究壓倒性的多，「很清楚是未來的主流。」他表示，AZ疫苗對變種病毒的保護力沒有mRNA疫苗好；而mRNA疫苗，對上2種印度變異株，保護力也出現明顯下降；Novavax疫苗面對變種病毒表現不佳。

潘建志坦言，「病毒持續變種，因此在未來，打第三劑是必需的。」並做出5項總結：

1.疫情難測，早打早好，有AZ就先打。

2.可以挑選時，選mRNA（莫德納，BNT）疫苗。

3.至少要打兩劑，爭取打三劑。

4.打過AZ的，之後可以混打mRNA。

5.應避開保護力不佳的或缺乏可靠三期實驗的疫苗。