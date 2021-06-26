美、日捐贈我數百萬劑疫苗，政府也加速施打，希望疫情早日降溫，防範於未然，但全台已傳出將近200人接種AZ疫苗後身亡的消息，引起恐慌。究竟疫苗該怎麼選，毒理專家表示，自己會選擇AZ，因為「打了比較不會痛」。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書上PO文「如果是我，我要選哪一個疫苗？」，他表示如果一定要選一種疫苗打，自己的選擇是AZ，因為AZ的安全性與BNT、莫德納並沒有多大的差異。

招名威說，另一個最重要的理由，就是AZ「打了比較不會痛」，他表示，AZ疫苗以水融性居多，莫德納疫苗則是油融性液體，施打進人體內就像打退燒藥一樣，肌肉會痠痛，但他也強調，每個人體質不同，因此也會有所差異。

針對接種AZ死亡案例頻傳，招名威表示國外並沒有任何數據可證明另外2種疫苗比AZ安全，且先前傳出AZ防護力70%、BNT 95%的數字，也都是根據不同實驗室操作方式得出的結果。近期《Nature Medicine》所發表的同一環境40萬人次實驗報告指出，不論是AZ或是莫德納，第一劑保護力超過6成，第二劑就高達8成，減少症狀與提高Ct值的效果尤佳，結論就是疫苗都是有效的。