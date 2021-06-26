王浩宇在臉書PO文，嘲諷高嘉瑜「破麻」，引發爭議。(圖／王浩宇臉書)

民進黨立委高嘉瑜近日因捲入小禾馨關說爭議，負面聲浪大幅上升，許多早看高嘉瑜不順眼的深綠網軍、側翼也藉機出征，前桃園市議員王浩宇更在臉書上用「破麻」2字暗指高嘉瑜，讓網友看傻，笑說民進黨婦女部跟范雲又要裝死甩尾了。

有「港湖女神」之稱的高嘉瑜因較為中立、友柯的路線，早已讓許多深綠網軍不滿，此次疫苗關說疑雲，更是大舉出征狂罵，王浩宇也在臉書放上一張自家品牌的KUSO泛黃枕頭照，並寫下宣傳文案「女神般超有歷史感的破麻布色澤，吸濕排汗、抗菌清爽不流汗漬...」，更在文末諷刺「看起來完全不會髒，因為從第一天就很髒」，粉絲們也紛紛附和狂酸、揶揄。

但貼文流出後，不少網友看不下去，痛罵王浩宇：「他真的走火入魔耶」、「還在記恨當年PTT被高嘉瑜封鎖事件嗎」、「這水準也太離譜」、「這張嘴是吃了甚麼東西啊，那麼臭」、「民進黨婦女部只好繼續裝死」、「呼叫范雲」、「范委員已經失蹤一個多月了」、「民進黨是沙豬本色」、「說個笑話，民進黨談女權」、「放心啦，風向對了，黨會裝沒看到」、「女拳鬥士范雲跟婦女部又要甩尾了XD」、「自助餐老闆娘都棄守自己臉書了」，臉書粉專「逐柯攻城師」也點名民進黨婦女部與范雲，質疑「貴黨黨員王浩宇這樣影射同黨立法委員破麻布，不用黨紀處理嗎」。

王浩宇則是在臉書PO文反擊：「為何渣男大家都能用，破X就不行，說破X就是羞辱所有台灣女性？這邏輯是不是怪怪的」。