台灣的疫苗才剛開始分階段接種，全球疫苗接種至今則已有半年，雖然各種有關疫苗的傳言很多，但在科學家的努力下，統計數字愈來愈豐富，確實反映出疫苗與疫情的真實情況。具有150多年歷史的《自然》期刊是是全世界最權威及最有名望的學術期刊之一，最近在6月初針對施打半年的疫苗做了系統性的整理，包括疫苗的效果、保護率、對變種病毒的效力、副作用問題，提供研究人員研究方向，並為民眾關切的問題提供真實的統計數據。

首先是疫苗的功用。疫苗是去年底12月8日開始正式接種，科學家們形容這次疫苗研發的速度驚人，其成就不亞於人類登陸月球，很多成果也將改變疫苗學的理論與實務。目前全球接種已超過17億劑，研究人員分析統計資料發現，疫苗的效果「非常理想」，比許多人所希望的要好得很多。不過科學家也擔心新的變異體會減弱疫苗的效力，因此必須持續研究應對之道。

全球接種疫苗的分配極不平均。圖中以顏色區分各國接種率，接種率高的顏色較深。（圖／Nature)

第二，關於保護率的問題。研究發現，臨床試驗的數字到真實世界後會有一些差異。例如，輝瑞(BNT)疫苗臨床試驗保護率95%讓醫學界非常振奮，但在丹麥使用時，對84+歲長期護理老人只剩64%，對醫護人員為90%；在德國對普通人群的數據則是第2劑之後達到95%。英國接種AZ與BNT的統計是85%~90%，俄羅斯的衛星5號在400萬人當中有效性是97%，以色列85歲接種BNT後，統計上也有94%的效果。真實世界的統計數據會與臨床試驗數據有些差異，但相對於過去研發多年的各種疫苗來說，新冠疫苗的有效性或是保護率都算是非常高。

第三，混打疫苗效果如何？目前很多研究都證實「效果十分可觀」，完全超出了科學家的預期，已有很多有大量與多樣疫苗的國家陸續採用這種方式。

混打疫苗效果如何？目前很多研究都證實「效果十分可觀」，完全超出了科學家的預期。（圖／路透）

第四，不同變種病毒對疫苗的效果有不同影響。實驗室的初步檢測表明，BNT對南非發現的Beta變種（B.1.351）效果較差，卡達的統計顯示接種2劑BNT後，感染Beta的機率降低75%，且幾乎能完全預防重症。AZ疫苗在其他試驗中的表現略差一些，抵禦Beta變種的作用不大，南非也因此決定將疫苗出售，改用強生疫苗，統計上顯示強生疫苗預防Beta中度與重度的有效性為64%。南非政府的做法未獲學術界認同，因為他們認為AZ在防止重症與死亡上仍有積極功用。至於人人聞之色變、正在英美流行的Delta(印度發現的B.1.617.2)，英國已證實BNT和AZ預防該變異株有症狀感染的保護率分別為88%和60%。

台灣的疫苗才剛開始分階段接種，許多民眾對疫苗的效果、保護率、對變種病毒的效力、副作用問題仍有不少疑問。（圖／路透）

第五，感染者痊癒後的免疫力比接種疫苗者有更長的免疫期，接種疫苗者抗體可以維持幾個月到一年，感染痊癒者則能維持一年以上。輝瑞公司預計，打完第2劑之後，8~12個月就要打加強針。目前英國正在做研究，在接種第2劑之後，隔10至12周再接種不同疫苗的加強針，研究結果9月會公布。美國方面也有類似研究在進行，同時也包括對特定變種病毒(例如Beta)補打加強針的研究。

第六，科學家如何看待疫苗安全性？雖然疫苗沒有100%安全的，但大體而言，目前疫苗的安全性都很好。BNT與莫德納曾有嚴重過敏的報告，但比例上不會比其他疫苗高多少，這兩款mRNA疫苗統計上過敏機率是百萬分之4.7，其他疫苗大約是百萬分之1.3。AZ的血栓與血小板減少問題也讓有些人擔憂，歐洲藥監局的結論是，血栓機率約為百萬分之4，血小板減少則為百萬分之10。與AZ同為腺病毒疫苗的強生疫苗，血栓機率是百萬分之3.5。這兩種疫苗都有國家曾停打，不久後又再恢復；丹麥則是停產，並建議已打1劑者可以第2劑換打別種疫苗。BNT還有心肌炎問題，但症狀輕，主要在16~19歲男性中。

臨床試驗的數字到真實世界後會有一些差異，但相對於過去研發多年的各種疫苗來說，新冠疫苗的有效性或是保護率都算是非常高的。（圖／路透）

第七，接種疫苗後仍應保持社交距離與關防疫措施。智利等國家接種率高，疫情下不來，主要就是過早放寬防疫措施。防疫措施必須要接種率到相當規模後才能放寬，例如以色列與美國，就是很好的例子。

專家最後提醒說，防疫措施應該慢慢放寬，很多國家看到數字下降就會鬆懈，很快放寬限制後，感染人數又會回升，要牢記這個教訓。至於群體免疫，現在看來已經不太可能了，因為變異株大量出現，低收入國家遲遲拿不到疫苗，除非所有國家都完全接種，否則疫情衝擊仍將持續下去。