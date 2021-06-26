西南風影響，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

西南風影響，易有短延時強降雨，今(26)日高屏地區有局部大雨發生的機率，請注意；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，氣象局今早也針對高雄、屏東發布大雨特報。今天北部地區氣溫開始上升，可達34度，午後還是會有短暫雷雨。

今、明兩天西南風增強，臺灣南部地區有陣雨或雷雨，中部地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生；苗栗以北、恆春半島及馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風；明日東南部地區易有焚風發生，請注意。

溫度方面，北部23至35度，中部24至33度，南部23至33度，東部23至35度。紫外線方面，今天台中市以南的地區為「高量級」，其他縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，今天西南風增強，擴散條件佳，且各地降雨機率上升，空氣污染物可能受降雨洗除作用影響，空氣品質良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。