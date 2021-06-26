美國奧運男籃隊名單出爐之後，NBA騎士隊前鋒洛夫(Kevin Love)成為12人名單裡唯一的白人球員，引起ESPN球評傑倫羅斯(Jalen Rose 前溜馬球員)的不滿。傑倫羅斯認為美國隊理當派出「全黑人球隊」，不該為了種族多元化放入洛夫這種象徵性的白人球員。

傑倫羅斯說：「洛夫因為種族平衡而入選球隊，我很失望。為何害怕讓全黑人球隊來代表美國？有在看球賽的都知道洛夫這季表現普通，也不是他隊上的主將。應該要找艾頓(Deandre Ayton 黑人球員)來取代洛夫的席位。」

艾頓本季在太陽隊出賽69場，而且是國家隊稀缺的全職中鋒（場均14.4分、10.5籃板），洛夫不僅攻守數據較差（12.2分、7.4籃板）而且容易受傷，本季只打了25場。黑人在籃球方面擁有強大天賦，其他國家變著法子也想弄來歸化的黑人球員，有能力派出全黑人的美國隊卻反而要故意安插白人進去，似乎沒什麼道理。

傑倫羅斯的評論不可避免地遭受網友砲轟，諷刺他雙重標準。「美國黑人才佔13%，這時候就不講究種族多元化了？我看羅斯自己才是種族歧視者。」「我向來支持最優秀的人獲勝，所以洛夫不該進男籃隊，黑人導演也不該贏得奧斯卡。」

上屆2016年里約奧運，美國籃協確實送出了全黑人的球隊摘下金牌，他們並沒有害怕得罪白人。洛夫先前在2012年倫敦奧運出賽，該屆也摘得金牌。