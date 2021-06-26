美國佛羅里達州邁阿密海灘一棟公寓高樓部分坍塌，首位確認的罹難者姓名為Stacie Fang，駐邁阿密台北經濟文化辦事處向警局確認後，確定這名死者並非台裔或台籍人士。

邁阿密海灘的一棟公寓高樓部分坍塌，目前已知死亡人數增至4人，159人仍下落不明，搜救人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。

今天稍早，當地法醫辦公室公布首名罹難者身分是54歲的Stacie Fang。她在被送往醫院後，仍不治身亡。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處向當地警局確認後，確定這名死者並非台裔或台籍人士。

位於瑟夫賽德鎮（Surfside）的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）24日突然倒塌，已知有4人不幸身亡，仍有159人下落不明，救難隊仍在積極搶救中。美國總統拜登（Joe Biden）已經批准佛州進入緊急狀態，並下令聯邦政府為佛州和地方救災行動提供協助。