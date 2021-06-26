民進黨立委高嘉瑜。(圖/資料照)

為有效利用COVID-19疫苗殘劑，指揮中心昨(25日)表示，，針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，但因中央未統一規定、各縣市做法未一致。民進黨立委高嘉瑜昨晚在臉書指，這消息一宣布服務處電話又被打爆，後續引發的問題，包括預約公平性、序號問題等，甚至有民眾直接衝到診所要「排隊」打殘劑；她也說，15日就公開呼籲，除了讓剩餘疫苗用公開預約的方式分配，還要設置「疫苗地圖」app，但現在提前開放殘劑施打，疫苗地圖卻還是沒有上線。

高嘉瑜指出，開放殘劑施打的消息一宣布，服務處電話又被打爆，大家都在問台北市哪間診所可以預約殘劑？怎麼預約？當然，台北市診所電話也被打爆，後續引發的問題，包括預約公平性、序號問題，怎麼知道自己何時可打到殘劑？甚至有民眾直接衝到診所要「排隊」打殘劑！

高嘉瑜說，現在提前開放殘劑施打，疫苗地圖卻還是沒有上線，不僅讓診所需要負擔大量的預約電話，更可能讓民眾在接種站群聚排隊，不僅造成診所負擔，也導致更多糾紛跟爭議，尤其各縣市作法不一，更增加民眾為了打殘劑不惜跨縣市移動、各診所奔波的可能性。

最後，高嘉瑜呼籲指揮中心，盡速讓疫苗地圖app上線，讓殘劑施打公開透明，保障民眾也保障診所。對此，有網友表達看法，有人說「指揮中心說了卻不說明清楚，如何候補，說的不清不楚」、「唐鳳的預約系統弄好了又不上線是在搞什麼鬼？」不過也有人認為，其實為了每個施打點那麼一滴滴數量的殘劑，搞這堆工程會不會太累。