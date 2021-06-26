40多歲的蕭姓女子，平常家庭、工作兩邊忙，她引以自豪是擁有一雙好視力的眼睛，突然在日前短短一個禮拜時間，左邊眼睛視力竟然快速減退到只能看到光，很擔心就此失明。經南投基督教醫師檢查後發現，她是罹患急性視神經炎導致視力快速減退，經類固醇治療後恢復視力。

南投基督教醫院眼科醫師周介仁表示，他聽完患者主訴後、安排了一些檢查後，初步診斷是罹患急性視神經發炎，若不盡速治療將發炎控制住，恐會造成視神經永久損壞因此而失明，讓蕭女知道病情嚴重性後，也跟她討論接下來治療方向，於是果決住院接受治療。

周介仁指出，患者為急性視神經炎，導致視力快速減退，必須住院使用大量「腎上腺皮質素」靜脈注射治療，也就是俗稱「類固醇」，這需跟時間賽跑，越快治療對視神經傷害越小，蕭女住院治療5天後出院，陸續再回門診治療。

經過3個月的治療，原本只剩光覺的眼睛，恢復到現在視力0.9，讓蕭女覺得開心不已。蕭女在住院期間檢查，找到急性視神經炎的病因原來是免疫系統出了問題，需長期服用免疫抑制劑，後續即改由免疫風濕科醫師處理。

周介仁強調，通常罹患此症的患者需要找到病因，免疫系統異常會出現的症狀還有眼睛疼痛、鞏膜發炎、淚腺發炎、複視，等等，患者需遵照醫囑服用藥物，若不按時服藥很容易再復發，民眾不可輕忽。醫師提醒民眾，睡眠充足、規律生活、增加自體免疫力，才能擁有健康、美滿的生活。