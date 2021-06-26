台語歌手陳思安有江蕙傳唱人封號，同時也是南部「廣播教父」良山兄的女兒，昨（25日）透露帶著年邁雙親，到高雄巨蛋注射AZ疫苗，原本考量父親心臟開過刀，原本想要緩打疫苗，後來在醫生建議下還是決定接種疫苗，更透露兩老接種後的狀況。

根據《ETtoday》報導，陳思安雙親年紀符合施打疫苗資格，便帶著兩老前往高雄巨蛋注射AZ疫苗，原本擔憂父親有三高，加上心臟開過刀又裝支架，原本想緩打疫苗，但回診時在醫生建議下還是決定接種疫苗，但為了保險起見，便把父親服用的藥單拍照下來，到現場醫生諮詢身體及服藥狀況時，拿出來讓醫生再次確認，沒問題後便施打疫苗。

陳思安透露由於父親有吃抗凝血藥，所以注射時有小出血，以及施打後注射的地方有點痛，但慶幸的是返家後就沒有流血，兩老也沒有任何不適的感覺，才讓她放下心中大石，對於現場播放爵士樂製造輕鬆氛圍，讓她大讚：「希望大家都能夠放鬆心情」，但也不忘提醒所有人：「疫苗不是打了就不會得，要14天後才會有防護機制」。

陳思安以模仿江蕙一夕翻紅，讓跌至谷底的演藝事業起死回生，她回顧過去剛開始當歌手時，一度遭到父親反對，甚至直接被罵「三流歌手」，也讓父女關係冷戰長達10年之久，直到陳思安入圍第19屆金曲獎最佳台語女歌手獎項，兩人才終於破冰。

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