武陵農場水蜜桃每年供不應求，今年連續幾波梅雨助攻下，產量成長2成。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場水蜜桃每年供不應求，今年連續幾波梅雨助攻下，產量成長2成。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場的水蜜桃每年總是供不應求，今年受疫情三級警戒而休園至7月12日，農場首次推出網購，不到10天已被搶訂1500盒，銷售人員接單接到手軟。副廠長胡發韜表示，今年水蜜桃在進行蔬果後，梅雨一波接一波助攻，水蜜桃大豐收，預估可收成1.2萬台斤，較往年成長逾2成。

副場長胡發韜指出，武陵農場因應疫情關係，園區持續休園至7月12日，原來只供應遊客現場採購的水蜜桃，最近則低調推出團購活動，沒想到從6月11日至20日，短短10天內，已被搶購1500盒，水蜜桃訂單滿滿，非常搶手。

武陵農場水蜜桃及蘋果種植面積約11公頃，因猴害縮小面積，目前桃園剩1.1公頃，包括瀨戶內、武井、黃金桃、白鳳、中津白桃等10多個品種，產期為6月底至8月初，近期已陸續採收。

胡發韜表示，水蜜桃往年產量不到1萬台斤，今年在進行疏果後，梅雨一波接著一波報到，帶來足夠雨量，加上七家灣溪水流經桃園，桃樹夜間在露水充分滋潤下，依照近期採收狀況看起來，今年是大豐收，預估可達1.2萬台斤，產值成長逾2成。

武陵農場指出，今年首次推出網購，短短10天已被預訂1500盒，且近期陸續出貨，不僅如此，更首創水蜜桃身分證，透過QRcode連結專屬網站介紹品種及風味，其中包括溯源管理及產銷履歷，每顆都有專屬標籤號碼，是國內首次運用在水蜜桃上，足見對消費者與環境保護的重視。