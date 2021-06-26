賈永婕因連日來送愛心餐、醫療物資等善行，被網友封為「抗疫女神」，昨(25日)她仍在臉書報告目前的進度和生活趣事，直說人氣暴漲後，連兒子的同學都來關心，先是問：「周子瑜跟你媽聯絡喔？」又問可不可以要簽名照？兒子反問對方想要誰的？對方回：「當然是周子瑜的」，讓賈永婕忍不住說：「很好！這位同學可以直接絕交了」。

因新冠肺炎本土確診數增加，擔心醫護人員工作吃緊，賈永婕便發起送愛心餐到醫院的活動，後來在網友提議下，賈永婕又募資購買救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）、電子影像喉頭鏡捐給醫院，成為網友心中楷模。

賈永婕被證嚴上人稱讚鼓勵。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

近日賈永婕透露經由陶晶瑩牽線，在韓國的周子瑜也希望幫忙，最後一口氣捐50台總價185萬的動力淨氣式呼吸防護具（PAPR），並表明這是她這個月的生日願望，善舉引來各大媒體報導。昨賈永婕說，有位同學興奮問她兒子：「媽媽是否跟周子瑜有聯繫？」兒子大方證實，同學回：「哇！那我可以要簽名照嗎？」再問他想要誰的？同學竟說：「當然是周子瑜的」，令賈永婕開玩笑提議兒子可以和這位同學絕交。

而賈永婕先前自曝在豪門婆家地位很低，到哪講電話都會被說很吵，昨她改口說因為到慈濟醫院遇到證嚴上人替她加持鼓勵，讓賈永婕走路都有風，充滿光環，「我在婆家橫著走了啦，公公婆婆超愛上人的」，最後認真說：「以前我只知道上人慈悲為懷，救苦救難，人間菩薩。我不知道上人眼光這麼好，謝謝上人誇獎我很漂亮，我是正氣凜然的漂亮，很不真實的一天！感恩（合十）」。

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