老鷹也跟公鹿前兩輪對手熱火、籃網一樣，相當不滿公鹿球星「字母哥」阿提托康波擁有罰球特權！根據《The Athletic》記者阿米克26日爆料，老鷹內部不少人很不爽聯盟刻意放縱字母哥罰球違例，甚至放話他在東區冠軍賽G1每次罰球都超時了。

阿米克引用老鷹內部人士的數據顯示，阿提托康波在東區冠軍賽G1的8次罰球，準備時間都在11.5到13.3秒之間，可是裁判都選擇視而不見，只在先前公布G1最後2分鐘裁判報告當中坦承，字母哥最後5.3秒兩次罰球都明顯違例。

其實這種情況也發生在公鹿前兩輪賽事當中，籃網甚至刻意在主場用大螢幕直接倒數每次阿提托康波的罰球時間，卻被聯盟警告不得繼續使用，因為聯盟認定這是故意慫恿主場球迷去侮辱對方球員的方式之一，卻無視字母哥明顯的罰球違例。

老鷹總教練麥克米蘭也在今天賽前刻意重申，「這是我們希望裁判可以遵守的籃球規則，我們衷心希望假如這種情況再次發生，他會被吹！」球迷不妨在今天的東區冠軍賽G2當中，好好觀察一下阿提托康波每次罰球的時間長短，就可知道是否聯盟故意放縱了。