國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇指出，日本為鼓勵民眾接種疫苗，提出日圓4420萬元，折合新台幣1100萬元的補償，且補償申請很詳細值得台灣效仿。（圖／取自王鴻薇臉書）

截至24日全台施打AZ疫苗後死亡者已達169人，引發民眾恐慌。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，台灣雖也有疫苗接種死亡最高補助600萬元，但民眾大多不了解相關辦法，政府提出死亡者願解剖給予30萬元，也不符合民情，面對愈來愈多的死亡案例，絕非衛福部部長陳時中一句「利大於弊」就能解決的，她呼籲政府應仿效日本，提出並宣導完備補償申請機制。

王鴻薇25日在臉書發文表示，日本再度宣布贈送台灣百萬AZ疫苗，對極度缺乏疫苗的台灣來說，仍是令人振奮的消息；但AZ疫苗施打至今，全台頻頻傳出打完疫苗猝死，至24日至少已有169例，接種疫苗後死亡比率，遠遠高於贈送給我們疫苗的日本。

王鴻微指出，台灣雖也有疫苗接種死亡最高補助600萬元，但民眾大多不了解相關辦法，而政府提出死亡者願意解剖給予30萬元，也不符合台灣民情。隨愈來愈多的接種疫苗死亡案例傳出，民眾接種的效率裹足不前，但在美國的250萬劑莫德納疫苗抵台後，很多民眾已經又開始觀望。

對此，王鴻薇強調，日本為了舉辦東京奧運，鼓勵民眾接種疫苗，提出日圓4420萬元，折合新台幣1100萬元的補償，而且補償申請很詳細。面對愈來愈多的死亡案例，陳時中不能只是一句「利大於弊」的口頭宣導，要讓民眾有更高意願接種疫苗，相關補償機制要完備更要多多宣導。否則每個案例都是死者有心血管疾病，動脈硬化，糖尿病等等和接種無關，對死亡者家屬來說，就是雲淡風清的說法，這又如何讓大家接種放心。