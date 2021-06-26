費城七六人控衛班西蒙斯(Ben Simmons)的去留成為今夏熱門話題，七六人表明以班西蒙斯作為球隊核心的立場，但遭到ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)的吐槽。史密斯直言「七六人在說謊，他們只是不想賤價賣掉，一旦他們聽到好價錢，班就掰掰了。」同時他認為金州勇士是個可能的交易對象。

史密斯說：「勇士開始動作了，準備要買西蒙斯，他有機會加入勇士。」雖然勇士已經有控球後衛柯瑞(Steph Curry)，西蒙斯或許可以轉為控球前鋒。西蒙斯的經紀人是有名的瑞奇保羅(Rich Paul)，他前日才與七六人總裁莫瑞(Daryl Morey)、總管布蘭德(Elton Brand)會面，談論西蒙斯在球隊的未來，但他沒有提出交易。

莫瑞說：「我們對自己的強大隊伍有信心，未來怎麼樣是無法預測的，但我們喜歡西蒙斯，我們喜歡恩比德(Joel Embiid)，我們喜歡哈里斯(Tobias Harris)，我們將盡力以每一位球員的力量贏得總冠軍。」換言之，莫瑞還在猶豫是否拆掉西蒙斯、恩比德、哈里斯的組合。

總教練瑞弗斯(Doc Rivers)說：「我們承認西蒙斯應該要改善自己的罰球，如果他能做到，我相信他整體的表現也會提升。我開季前就說過要讓他多多站上罰球線，每場罰個10次。我們現在該做的就是把他提升上去，如此他將會達到新的境界。」

西蒙斯本來要參加東京奧運的澳洲男籃隊，若繼續留在七六人，免不了要苦練罰球，可能因此放棄為國出征的機會。