催生防暴三法的前監委高鳳仙，於20日因癌症病逝於醫院，享壽66歲，消息一出，讓許多法界人士相當悲痛、不捨，因疫情期間，家人相當低調，將於7月初為她舉行安息禮拜。

高鳳仙（1956-2021）南投縣人，為台灣大學法學士、美國加州大學柏克萊分校法學碩士，她也是蔡英文總統的大學同學。高鳳仙曾任台灣高等法院法官，自1996年至2004年間，先後起草《家庭暴力防治法》、《性騷擾防治法》，與《性侵害犯罪防治修法條文》修法、連續性暴力修法條文，為保護婦幼不遺餘力。

2008年，高鳳仙獲前總統馬英九提名任第4屆監委，並於2014年連任第5屆監委，任內為婦幼發聲，也提案彈劾多名司法人員與官員，比如前苗栗縣縣長劉政鴻、前新北市副市長許志堅、前教育部長吳茂昆等人，也曾調查台南啟聰學校性侵案，彈劾16人，這起事件後來也被改編成電影《無聲》。

高鳳仙曾於2011年經內政部評選為「建國百年女性群像人物」，去年卸下監委職務，同年11月成立高理國際法律事務所，當時司法院長賴浩敏、前監察院長張博雅、台北市副市長黃珊珊及桃園市政府祕書長黃志峰都到場致意祝福。