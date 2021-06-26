一個女人如果選擇再嫁給前夫，一定是深愛的對方，一旦遭到背叛，絕對是一大打擊。一名女網友的阿姨，就遇到這樣的事，選擇再婚前夫，結果丈夫卻外遇，還被小三趕出家門，造成阿姨飽受精神折磨與屈辱，因為替阿姨抱不平，便發文問網友「到底婚姻有什麼法律保障？」。

這名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她的一位阿姨，10多年來深愛著他的先生，雖然過程中曾因為「前女友」（小三）介入離婚，但因為愛太深，2年前選擇與前夫復婚「本以為終於能白首偕老，怎料老公的『前女友』出現了，然後地獄的深淵又再次打開！」。

女網友發文為阿姨遭小三趕出門抱不平。(圖／翻攝自臉書社團爆料公社)

原PO表示，阿姨丈夫的「前女友」不斷發文挑釁，加上老公態度搖擺，最後阿姨崩潰了，不僅健康亮起紅燈，還想不開，可是依然沒能阻擋「前女友」強奪她的婚姻。「阿姨選擇避走娘家幾天，沒想到，才幾天，就被簡訊通知『掃地出門』！連行李也一併被扔出家門」。

讓原PO覺得更扯的是，「前女友」在阿姨沒有離婚情況下，竟然成了成了女主人，阿姨只能眼睜睜看著「前女友」與自己的老公曬恩愛，真的是情何以堪！

阿姨後來訴諸法律控訴「前女友」侵犯配偶權，判賠10萬元，但對方一毛未付，還嗆聲：「吃屎吧！」，元配至今生活沒人理，也沒有人對她道歉，明明婚姻是受法律保障的，可是「前女友」卻變成外遇除罪化後的勝利者。「難道真的無法可管嗎？夫妻關係的保障呢？小三就這樣光明正大的住在他們家！曬出與阿姨老公的恩愛貼文。」