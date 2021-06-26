因應全球Delta變異株流行，自27日零時起，全面提升入境人員檢疫措施。(取自工商時報)

Delta變異株(印度變異株)來勢洶洶，衛福部長陳時中昨(25日)證實，日前屏東2名自秘魯入境的祖孫，經基因定序確定為Delta變異株，為因應全球此變異株流行，自27日零時起全面提升入境人員檢疫措施。對此，國民黨立委蔣萬安昨呼籲政府，光靠境外防堵策略是不夠的，去年台灣在疫苗採購上落後才會陷入被動處境，對於二代疫苗的戰略規劃，無論在研發和採購上，都必須化被動為主動，盡早做好準備，「超前、超額購買」，千萬不能再重蹈覆轍！

蔣萬安指出，面對傳染力更強、重症率更高的Delta變異株，即便是疫苗覆蓋率達六成人口的以色列都難以阻擋，更何況截至昨天只有施打7.67%人口的台灣，因應來勢洶洶的Delta變異株，許多國家早已預先投入二代疫苗佈局，像英國GSK、美國莫德納等國際藥廠都已展開研發，歐盟更已在五月份就向輝瑞/BNT預訂採購9億劑。

看完國外情況，蔣萬安分析指出，台灣目前到貨的485萬餘劑疫苗中，超過七成都仰賴國際捐贈，國產疫苗也尚未取得EUA，即便採取施打第三劑的策略，數量也都遠遠不夠，呼籲政府，面對Delta變異株，光靠境外防堵策略是不夠的。

蔣萬安認為，去年台灣在疫苗採購上落後才會陷入被動處境，對於二代疫苗的戰略規劃，無論在研發和採購上，都必須化被動為主動，盡早做好準備，超前、超額購買，千萬不能再重蹈覆轍，大敵當前，民眾沒辦法再承受下一次的疫情爆發。有網友則是在貼文底下表示，「現在才開始要普篩入境旅客，是不是來不及了，破口已然形成，已經散開了」、「遲早會進來，沒想到這麼快」、「全台老就早該普篩」。