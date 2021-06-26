距離2022台北市長選舉，雖然還有一段時間，不過各黨競逐人選備受矚目，未來「藍、綠、白、橘」之間勢必掀起一場戰爭。值得關注的是目前國民黨內傳出有意角逐的包括羅智強、蔣萬安，而呼聲不低的現任台北市副市長黃珊珊，未來若「披橘袍上陣」，不僅能瓜分藍軍票源，還能吸到柯文哲的白色票數，因此，這場不管稱為「藍橘之爭」或是「藍白之爭」的戰局，格外引人注意。眼前疫情持續延燒，有沒有疫苗、能否清零都是民眾關注焦點，疫情處理不僅關乎未來選戰，對這三位潛在競逐人選來說，更是發揮的絕佳舞台，《KEYPO大數據關鍵引擎》以為疫情為核心為探討，羅智強、蔣萬安、黃珊珊在網路聲量、好感度上各自展現出不同趨勢。

要戰來戰！羅智強正面迎戰蔡英文疫苗議題創網路高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/27~2021/06/25）統計調查，從疫情相關議題來看近一個月網路聲量，羅智強共有56836筆，穩坐第一名，其中聲量最高峰是在6月21日，共有13551筆討論，而羅智強針對他國捐贈疫苗話題，臉書粉專當天就發出5篇文章，包括「曾為亞洲四小龍，現淪為疫苗乞丐」、「蔡英文，要戰來戰！」等等引發熱議，每一篇文章的留言數量，從數千到破萬皆有。選市長呼聲高！ 但蔣萬安、黃珊珊網路聲量遠輸羅智強

相較於羅智強的「主動性創造議題」，網路聲量第二名的蔣萬安8604筆，明顯差了一大截，近日臉書頻發文最新動態，送物資、挺醫護，關心鄰里疫情狀況，為勞工發聲紓困補助不大等等，但他的聲量最高峰卻是落在6月1號有2155筆，因為民進黨議員指稱蔣萬安去年呼籲組疫苗國家隊，現在又說要買進口疫苗，前後說法不一，對此，蔣萬安反擊「國產疫苗研發和採購疫苗不衝突，別政治操弄」，蔣萬安採取「只守沒攻」作風，恐怕無法讓聲量和討論熱度燒出高度。第三名黃珊珊5478筆，聲量最高點落在6月14日，當時提出質疑疫苗分配問題，並在臉書上自曝「未接陳時中來電，感嘆接了有用？」引發高度熱議，值得注意的是，黃珊珊是三人之中媒體曝光度最高的，網路聲量卻落後。每天的疫情記者會上和柯文哲分工合作，一個負責的醫學問題，一個負責回應醫療量能、說明規劃處置，的確讓黃珊珊獲得不少市民信任度，即使6月上旬網路聲量開始爬升，但話題性較低，討論度恐怕難以大幅攀升。

網路好感度！ 蔣萬安正面聲量居冠

網路聲量高，並非意味著好感度也高，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/27~2021/06/25）進一步分析，三個人的中立聲量大約介於在55%~62%左右，蔣萬安負面聲量是三人中最低26.13%，正面聲量是三人最高達13.71％，好感度第一名；黃珊珊負面聲量31.2%，正面聲量6.0%；至於討論度很高的羅智強，負面聲量則是三人之中最高，達到40.16％，正面聲量是三人中最低者，僅只有4.24%。

網路關鍵領袖大不同！羅智強粉專「自媒體」頻打議題同溫層厚

另外，從關鍵領袖分析表來看，這三個人的網路討論的關鍵領袖結構。以羅智強來說，雖然不是天天都能登上媒體版面，但他利用臉書社群平台，積極發文、創議題、互動討論，羅智強迎戰、引戰，讓他的網路聲量在疫情延燒議題上，搶到討論熱度，社群平台儼然成了他的自媒體發聲器，同時也能看出號稱「國民黨戰神」的他臉書同溫層相當厚。

相較於羅智強，台北市副市長黃珊珊，每天都在北市府疫情記者會上曝光、亮相，追著疫情跑，但她的網路討論度卻不及羅智強，發聲管道大部分也都是藉由媒體報導，甚至還有部分柯粉或柯黑粉專也名列在黃珊珊的網路討論KOL名單結構中，顯見黃珊珊的同溫層薄、議題性也不高。藍營明日之星 蔣萬安網路議題能量、熱度顯不足

蔣萬安情況更為特殊，他的網路討論KOL結構，主要並非來自於自己的臉書粉專，而是羅智強和顏寬恆粉專，無論是黨內同志幫蔣萬安開創議題，還是「順帶」提到蔣萬安，都能看出蔣萬安議題、話題自主性稍顯不足，即使他的粉專屢屢放上探討疫情、送物資、挺醫護、挺工人等照片、文章，但似乎就是少了點吸睛度，明明被看成藍營明日之星、台北市長熱門人選的蔣萬安，網路議題的創造能量與能力，似乎還少了那麼一點。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月27日至2021年06月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》以人工智慧篩選符合主題之關鍵領袖，並分析社群經營成效之工具。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『羅智強、蔣萬安、黃珊珊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。