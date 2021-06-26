【愛傳媒葉元之專欄】行政院宣布第七類人員，如雙北外送員、保母、國道客運司機、貨運司機等，造冊後於7月1日配送疫苗施打。

由於細節未說明清楚，民眾的疑問很多，到處打電話問不到答案，所以我也接到許多詢問，「我符合資格嗎？」、「要怎麼配合造冊？」

例如有幼兒園人員問我，幼兒園人員是指幼兒園裡的老師？還是所有人員，如行政職、廚工、娃娃車司機？名單要送哪個單位？還有機車貨物運送人員問，外送員有包括快遞嗎？

也有餐廳負責人問，餐廳有專屬的外送員，是否屬於疫苗施打對象？

這邊先把我問到的資訊提供給大家：

第七類施打對象是由中央負責造冊，中央部會會直接發文給地方相關單位（例如教育部給教育局），或與企業聯繫造冊。

例如幼兒園，教育局已從全國教保資訊網中撈資料，園方教職員工名單都在上面，教職員工包含園長、教師、教保員、職員、廚工、司機等人員，園方不用再另外提供名單。

此外，交通部負責特許貨運業、物流業，造册由公路總局負責，會請企業工會提供名册。例如美食外送員部分，會請ubereat及foodpanda提供名單。

但問題來了，外送員的定義何在？是單指熊貓跟ubereat外送員，還是擴大到一般餐廳自聘的外送員？當然我認為應該包括餐廳的自聘外送員，一來因為性質相同，而且可以照顧現在生意受影響的餐廳。

還有國道客運司機可打疫苗，雙北公車司機卻不行。現在新北市交通局，只能預先將雙北公車司機名單造冊，提供給交通部，等交通部宣布施打時機。

另外，幼兒園人員可以，那補習班跟安親班人員呢？一樣都會接觸到小朋友。

這也可以看出，造冊施打雖然立意良好，但這樣的作法根本掛一漏萬，許多性質相同的人沒在名單中。 行政院想端大菜，菜單出爐前，都不和在前線做菜的地方政府溝通，討論這道菜的特色在哪，要加多少鹽跟多少糖。

資訊那麼混亂，台灣明明就有世界稱霸的健保系統，政府大可以善加利用這些系統，依據疫苗分配原則，將需接種的個人與醫事機構配對，如此一來民眾不會搞混，也能減少人事成本。

有民眾質疑，之前中央叫大家下載健保快易通，說之後注射疫苗方便，結果下載後，發現這系統至今沒在運作，怎麼不用這個app自行查詢有無資格注射或通知，一點都不便民！IT大臣呢？

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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