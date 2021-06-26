【愛傳媒楊秉儒專欄】最近，兲千歲講了一個老鼠與T餐廳的故事，但是，其實故事的真相是這樣子的⋯⋯

有群老鼠跑出地面來應徵T餐廳的廚師，但是老鼠會做菜嗎？T餐廳的老闆和員工都不相信，直接拒絕了，這群老鼠竟然生氣的舉起太陽花佔領了T餐廳，最後T餐廳的老闆和員工受不了，只好同意讓這群老鼠當廚師，而惡夢也就開始了。

這群老鼠每天正事不做，做出大餐卻是這群老鼠自己吃，或是偶爾分一些廚餘給蟑螂吃，還讓蟑螂一直辱罵T餐廳的老闆和員工不懂經營餐廳。更把附近過去跟T餐廳關係很好的大公司也得罪了。

因為這群老鼠不做正事，餐廳的環境越來越不好，終於有一天，餐廳停電了、餐廳淹水了、餐廳又停電了、餐廳又淹水了、餐廳停電又停水了，T餐廳的老闆和員工受不了這樣的環境生病了。

T餐廳的老闆和員工想出去買藥，卻被老鼠攔住了，說買藥必須透過老鼠。但是老鼠又說現在市面上也買不到藥，必須餐廳自己做藥。

這時T餐廳的老闆和員工已經有人病死了，求生的意志讓老闆和員工大喊：「救命！」救命聲引來附近日式餐廳和美式餐廳的注意。兩家餐廳很快送來治病的藥。

然後⋯⋯

大老鼠出來說話了：「都是我們老鼠當廚師、用廚餘餵蟑螂、天天不做正事，其他餐廳才有機會幫助T餐廳，都是我們鼠輩的功勞！」

小老鼠也說話了：「把我們老鼠的故事放到網路上，讓更多老鼠和蟑螂看見，T餐廳才能得到更多幫助，搞不好下次會直接送錢喔！還有，房租只能收八千，因為我怕吵！」

部分股東與員工氣到拳頭都硬了，呼籲大家團結打老鼠，可是絕大多數的股東與員工卻說：「沒有這群老鼠，我們會沒有進步的價值！我們要保護這群老鼠！」

然後，呼籲打老鼠，把老鼠趕走的股東與員工們，就被這群老鼠聯合其他的股東還有員工們出征，越來越沒有聲音。這就是所謂的「同島一命」。

作者為資深媒體人

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