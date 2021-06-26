【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天我都在萬華和北農，因為我知道，只有親自到場才能知道實際狀況，因此，絕對不會發生疫調沒有做的狀況！

我知道近期，大家都在關注北農疫情，也關心疫調的進展。我想告訴大家，我們不只追人、也追場域。這一個多月我不斷告訴自己，一定要追得比病毒還快。

這三天下來，我們已經完成5104位快篩，其中PCR確診陽性共有17位、5位為台北市民，陽性率約0.33％，但這數字對大家來說，只能喘口氣，但不能鬆下任何一口氣。

我們還是不可以掉以輕心，尤其第一果菜市場佔地寬廣，其中果菜拍賣場、水果及蔬菜零批發場內的攤商，數量非常多。因此，我們繪製了場域內的疫調地圖，找出明顯的熱區，並下令對近14天內的確診者匡列接觸者，確診攤商的鄰近區域全數停業，同時進行三天的靜置與消毒，市長也指示，若北農疫情未降溫，下週全面「再」做一次PCR檢測。

同一天，我們也在萬大及濱江市場已經成立兩處指揮所，由聯合醫院團隊、北農公司、產發局健康服務中心、疫調小組成員紛紛進駐，我相信，有這麼強大的團隊作為後盾，我們一定可以迅速撲滅疫情。

說不清楚的，我會盡全力說清楚；做不好的，我會盡全力做到好。

最後，我要感謝中央，願意協調六個縣市的相關衛生單位，將北農專案的確診者的疫調內容再強化、再精準，更利於我們加速匡列。

作者為台北市副市長

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