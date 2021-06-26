本土疫情不斷加劇，力拚速達安全覆蓋率成當務之急。國民黨立委鄭麗文指出，指揮中心25日宣布，開放18歲以上民眾預約登記候補接種疫苗殘劑，但如何預約及施打細節皆尚未公告，參考瑞典、美國、韓國等國皆有建置相關系統，她呼籲政府應提前啟用，行政院政務委員唐鳳主導開發之疫苗接種預約平台，並加碼建置殘劑診所地圖。

鄭麗文25日在臉書發文表示，指揮中心當日宣布，開放18歲以上民眾預約登記，候補接種每日最後一瓶疫苗殘劑，這樣避免疫苗浪費的放寬政策值得肯定，但可惜的是，關於殘劑疫苗如何預約及施打細節皆尚未公告，施打疫苗需要速戰速決，因此她呼籲唐鳳應該要超前部署建立殘劑預約系統。

鄭麗文指出，對醫療院所而言，有殘劑需要找人來替補是一大工程，看著珍貴的疫苗因找不到人來接種就報廢也很心痛，故政府應先行編列好名單，建立線上平台，避免殘劑的浪費、便利民眾預約、減輕醫護負擔、加速達到安全覆蓋率。去年唐鳳就已協助整合、建置口罩地圖和實名制預約系統，今年政府也循此模式，讓唐主導開發疫苗接種預約平台，然平台啟用時間，卻要等到疫苗數量足夠，且指揮中心開放10類以外的民眾施打疫苗時方可使用，既然已決定開放殘劑接種，那疫苗接種平台就應盡速上路，同時也要建置殘劑診所地圖供所有成年民眾登記等待

對此，鄭麗文呼籲，國際上已有韓國、瑞典等建置疫苗殘劑地圖，供民眾查詢附近診所的殘劑狀況，並提供上網登記及即時通知民眾到場施打；美國也有民間公司與各地診所合作，提供有意願等待殘劑的民眾名單，讓各診所在有殘劑時，能透過APP推播通知民眾進行接種。借鏡他國方法，建立在去年的系統基礎之上，開放民眾自行上網預約，相信對政府來說並非難事，請政府跟時間搶快，不要浪費任何一丁點救命武器。