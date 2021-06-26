淡水蘊泉庄防疫旅館日前才被爆出，明明是防疫旅館卻違規收一般客，遭新北市府重罰50萬並勒令停業，不料再爆出疑似提報名不符實疫苗施打名單，董事長的父親被檢舉以董事長之名，帶兒子與妻子地產公司員工列入疫苗第一線工作人員，有4人鑽漏洞打疫苗：新北市觀旅局表示，業者行徑惡劣至極，已於19日檢具所有相關事證，送士林地檢署偵辦。

觀旅局指出，淡水蘊泉庄旅館加入防疫旅館行列，卻在去年9月間偷收一般旅客「混居」入住，調查後依法重罰50萬元並勒令停業，也依偽造文書等罪嫌移送偵辦。

不料該旅館再爆出，該旅館第一線人員在本月2日與3日兩天施打疫苗時，當天報名60多人，平常不在第一線的董事長父親劉明燿與小兒子也出現在衛生所排隊等打疫苗；甚至相關企業地產公司員工也在施打名單中。

新北市觀旅局表示，該飯店業者心存僥倖，提報的疫苗施打名單當中，疑似夾帶數名人員，名不符實，涉嫌偽造文書，企圖使公務人員登載不實，行徑惡劣。對於目無法紀的囂張業者，觀旅局絕對嚴辦到底，已經將全案送檢調偵辦。

新北市觀旅局表示，經此事件觀旅局建置「三道」嚴謹的疫苗造冊審核機制，包括業者提報名冊時，必須了解是實際從事第一線高接觸風險的工作人員，填報完整的姓名以及詳細工作內容，簽寫切結書，保證內容登載屬實，如有不實，願受法律制裁。

另外需一併附上被提報者的勞保投保紀錄以及打卡資料，以利核對身分。最後觀旅局也會派員現場實地抽查，比對提報名冊人員的工作內容，以確保目前在台灣仍屬稀有的疫苗資源，先用在迫切需求的人員身上。

劉明燿接受媒體訪問時回應，自己是實際的負責人，兒子則是執行董事，另外地產公司員工則是因為辦公室人力互用；本報記者致電飯店，飯店人員表示目前主管在會議中，稍後會回應。