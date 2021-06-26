蔡男駕駛的賓士車翻車後，排氣管和零件散落一地。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

蔡男酒後駕駛賓士車，從中興路往東行駛欲左轉新生路時，失控撞上安全島翻車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市前鎮區今天凌晨發生一起車禍意外！1名蔡姓男子駕駛賓士車欲從中興路左彎新生路時，不慎車子失控自撞安全島後翻車，整輛賓士車四輪朝天大辣辣躺在馬路上，蔡男赤腳狼狽從車中爬出，警方獲報趕抵，蔡男辯稱壓到異物才自撞，結果警方進行酒測，竟高達0.51毫克，訊後被依公共危險罪送辦。

警方指出，該起車禍發生在今天凌晨3時18分許，當時蔡姓男子（43歲）駕駛賓士車由中興路往東行駛，欲左彎至新生路時，不慎自撞安全島及一支路牌，因衝擊路過大，賓士車整輛車翻車，四輪朝天，連排氣管都脫落，現場零件散落一地。

當時蔡男連鞋子都沒穿，狼狽從車中爬出，自行脫困，警方獲報趕抵現場，蔡男聲稱，駕車時發現壓到異物，來不及反應才翻車，但警方卻聞到蔡男身上飄散濃厚酒味，對他進行酒測，結果呼氣酒測值高達0.51毫克，蔡男無法狡辯，訊後被依公共危險罪送辦。

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