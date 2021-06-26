向來跟媒體不太對盤的籃網明星前鋒「死神」杜蘭特，這次完全不給對方留下任何情面！面對《ESPN》資深女記者潔姬麥克穆蘭26日爆料杜蘭特打算待在布魯克林再奪3冠目標，杜蘭特毫不客氣回嗆，「在此重申，我甚至不可能這樣講話！」
潔姬麥克穆蘭在報導中表示，透過跟杜蘭特的交談，他的真正目標是在布魯克林贏下3次總冠軍，且把那邊變成他的地盤、他的球隊與他的遺產，似乎把杜蘭特說成具備雄心壯志的模樣，更暗示自己跟杜蘭特關係很好，卻遭杜蘭特狠狠打槍。
「在此重申，我甚至不可能這樣講話，」杜蘭特發推轉貼報導回嗆，「我跟潔姬麥克穆蘭之間的關係，也沒好到可以討論身為籃球員的我未來目標，我了解她基於運動員的角度說出那些話，但她說得好像我跟她是朋友，我們根本不是朋友。」
杜蘭特擺明就在嗆聲潔姬麥克穆蘭，不要做出這種他沒說出口的假新聞，等同狠狠打擊潔姬麥克穆蘭的媒體權威與專業程度，只是杜蘭特近年本來就跟媒體關係欠佳，畢竟他很不滿媒體認定，遭逢腳跟腱嚴重撕裂傷勢的他已經無法東山再起！
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