一名護理師發文分享，她6/25在篩檢站支援，一家人採檢結果竟是年紀最小的6歲女童確診，因確診者年紀太小需有家屬陪同照顧，但媽媽身邊還有9歲的大女兒要顧，讓在場的人一時之間不知該如何是好，後來只能讓奶奶帶姐姐回家，而媽媽陪6歲小女兒住院。整個過程中，6歲女童不哭鬧、乖巧的樣子，讓原PO落淚，忍不住再度呼籲大家別出門，再多忍忍吧！

一名護理師網友昨天在臉書社團《小一聯盟》發文分享，全台三級警戒再度延長，指揮中心宣布延至7/12，讓許多家庭感到為難，但這真的是保護孩子們的方法。她25日在快篩站支援，有一家人來採檢，結果卻是年紀最小的6歲女兒確診。

女網友表示，6歲女童確診須有家人陪同照顧，但媽媽的身旁還有個剛滿9歲的姐姐要照顧，一時之間，讓在場的醫師、檢驗師和護理師都不知道怎麼辦才好，最後發現奶奶也在場，因此只能讓快80歲的奶奶帶姐姐回家，而媽媽則陪同確診的妹妹住院。

女網友指出，當時媽媽皺著眉頭，跟9歲的大女兒交代許多事情，接著又取錢給奶奶，而在一旁被帶離的6歲妹妹非常乖巧，「那畫面……真的會讓所有做媽的掉淚」。

女網友說，這樣的情景在醫護人員面前上演過許多次，但是每一次看到，仍舊很難熬過內心的不捨。雖然三級警戒再度延長，許多民眾關在家中久了，難免想要外出放鬆、度假遊玩，但現在真的不是時候。